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Полотно Айвазовского продали за €1 млн

«Генуэзские башни в Черном море» Айвазовского продали за €1 млн
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На торгах русского искусства аукционного дома Christie’s было продано полотно Ивана Айвазовского «Генуэзские башни в Черном море». При оценке £700-900 тыс. оно ушло за £862500, что эквивалентно €1 млн. Лот размещен на сайте аукционного дома.

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Произведение было создано в последние годы жизни художника. На холсте шириной полтора метра изображен ночной вид на берег моря у крепости в Феодосии, где жил Айвазовский.

По словам кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, результаты торгов свидетельствуют, что спрос на работы Айвазовского за рубежом остается стабилен, несмотря ни на какие кризисы.

«€1 млн — это не рекорд для Айвазовского. Более крупные произведения (два метра и более) уходили дороже. Но вместе с тем, это свидетельство того, что Айвазовский неизменно востребован у состоятельных коллекционеров. Благодаря его невероятной плодовитости рынок до сих пор буквально наводнен пейзажами Айвазовского. Практически ни один крупный аукцион русского искусства не обходится без его произведений. Но, как видим, цены не падают, и большие серьезные вещи пользуются спросом», — отметил эксперт.

16 ноября сообщалось, что собрание искусства нью-йоркских миллиардеров Гарри и Линды Маклоу было продано за $676,1 млн, что стало абсолютным рекордом для единого собрания, выставленного на торги.

Дороже всего были проданы две работы — «Номер 7» американского абстракциониста Марка Ротко ($82,5 млн) и «Нос» швейцарского скульптора Альберто Джакометти ($78,4 млн).

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