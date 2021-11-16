Самая дорогая коллекция в мире была продана за $676,1 млн

Собрание искусства нью-йоркских миллиардеров Гарри и Линды Маклоу было продано за $676,1 млн — это абсолютный рекорд для единого собрания, выставленного на торги. Работы были представлены аукционным домом Sotheby’s.

Как подчеркнули представители аукционного дома, итоговая сумма превысила первоначальную оценку, составлявшую $439,4 - 618,9 млн.

Дороже всего были проданы две работы: «Номер 7» американского абстракциониста Марка Ротко ($82,5 млн) и «Нос» швейцарского скульптора Альберто Джакометти ($78,4 млн).

«Коллекция Маклоу действительно выдающаяся. Ее основа — искусство второй половины XX века, и все главные имена этого периода представлены образцовыми работами. «Номер 7» Марка Ротко — яркий пример. Но показательно, что аукционных рекордов по конкретным именам (Ротко, Джакометти, Герхард Рихтер…) не случилось. Видимо, рынок искусства второй половины XX века уже перегрет, и перспектив роста в обозримом будущем нет», — поделился кандидат искусствоведения, арт-обозреватель «Известий» Сергей Уваров.

9 ноября пара бриллиантовых браслетов, ранее принадлежавшая королеве Франции Марии Антуанетте, была продана на аукционе Christie's в Женеве за $8 млн.

Впервые украшения Марии Антуанетты были выставлены на аукционе Sotheby's в 2018 году семьей Пармских Бурбонов. Тогда их продали за $42,7 млн.