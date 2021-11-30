Все ли поели: в РФ может стать больше бесплатной пищи для малоимущих

В России может стать больше бесплатных продуктов для малоимущих. Производителей хотят избавить от НДС на товары с истекающим сроком годности, которые отдают на благотворительность. Этот вопрос прорабатывают специалисты Минфина совместно с коллегами из ФНС, сказано в ответе министерства на инициативу организации «Фудшеринг» (письмо есть у «Известий»). В Минпромторге поддерживают идею, поскольку изменения позволят оказывать помощь огромному числу людей без привлечения бюджетных средств. В Минэкономразвития полагают, что меру следует распространить не только на продукты питания, но и на другие товары первой необходимости. Отмена налога поможет нуждающимся, будет способствовать уменьшению нагрузки на свалки, а также уменьшит финансовую нагрузку на ритейлеров, считают эксперты.

Спасти еду

Минфин совместно с ФНС прорабатывает предложение об освобождении ритейлеров и производителей от НДС на продукты с истекающим сроком годности (от суток до четырех до его окончания), которые отдают на благотворительность. Об этом сказано в ответе министерства на обращение автономной некоммерческой организации «Фудшеринг» (есть у «Известий»). Организация предложила внести поправки в ст. 170 Налогового кодекса РФ и снять с компаний обязанность восстанавливать НДС, если такие товары будут безвозмездно передавать нуждающимся (фудшеринг).

Сегодня, участвуя в благотворительности, компании вынуждены платить налог (до 20% от стоимости продукции) , указывали авторы инициативы. По их словам, участие в фудшеринге обходится ритейлу дороже, чем отправка еды на свалки . В итоге ежегодно на полигонах оказываются тонны еды, подчеркнули в организации. Если же освободить от НДС продукцию, которую отправляют на благотворительность, то каждый год можно будет спасать не менее 1 млн т еды в год — этого достаточно, чтобы помочь 18 млн человек, добавили в «Фудшеринге».

Еще в 2020 году президент России Владимир Путин поручил отменить НДС и обнулить налог на прибыль на продукцию, которая передается нуждающимся , напомнил эксперт «Лаборатории ESG» центра социального проектирования «Платформа», эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Все ли поели Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

— Отмена НДС может благоприятно отразиться на экологии, потому что уменьшит объем отходов на свалках. Оптимизация же расходов ритейлеров и производителей позволит уменьшать наценку на продукты в магазинах, — считает он.

В торговой сети «Магнит» поддерживают инициативу по созданию условий для развития товарной благотворительности, сказали там. В 2020 году компания предоставила 350 тыс. бесплатных продуктовых наборов социально незащищенным категориям граждан в 24 регионах России, отметили в компании.

Меру положительно оценивают в X5 Group, «Метро», «Азбуке вкуса» . Такая адресная поддержка граждан очень своевременна в условиях роста инфляции и снижения реальных располагаемых доходов населения, сказали в «Метро». В «Азбуке вкуса» отметили, что планируют отдавать на благотворительность консервы, крупы, макаронные изделия, масла, чай, кофе. А в X5 Group добавили, что компания первой среди российских ритейлеров создала инфраструктуру для оказания продовольственной помощи по технологии food drive (покупатели в магазинах передают еду волонтерам для нуждающихся).

— Малообеспеченные люди, нуждающиеся в помощи, многодетные семьи, одинокие пожилые люди смогут получить безвозмездную помощь. И важно, что не потребуется огромных затрат бюджета на уборку свалок или на помощь таким гражданам , — полагает зампред комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России» Наталья Беляева.

Объемы поставок такой продукции благополучателям могут колебаться в пределах 0,5– 1% от объема поставок в популярных сегментах продуктов питания , оценил владелец бренда MukaMuka Дмитрий Кочетков.

Сейчас при утилизации товаров с истекающим сроком годности входной НДС подлежит вычету для налогоплательщика, но передача таких товаров на благотворительные цели приводит к потере права на вычет, сказали «Известиям» в Минпромторге . Ведомство концептуально поддержало инициативу об отмене НДС на продукцию, которая передается на благотворительность , уточнили в министерстве.

Изменения существенно повлияют на решение задач в области рационального использования ресурсов, высвободят колоссальные средства для помощи нуждающимся без привлечения бюджета, а также будут способствовать развитию социального волонтерства, уверены в Минпромторге.

Все ли поели Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Два года назад эта инициатива была включена в Концепцию развития благотворительности в РФ до 2025 года, разработанную Минэкономразвития , сказала «Известиям» заместитель директора департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций ведомства Елена Иваницкая.

— Минэкономразвития предлагает применять эту льготу не только к продуктам питания, но и к товарам первой необходимости — товарам личной гигиены, моющим средствам и так далее , — сказала она.

«Известия» направили запросы в Минфин, ФНС, а также «Ашан», «Окей», «Ленту», «Верный», «Утконос», Ассоциацию компаний розничной торговли.

«Зеленый» рынок

За счет отмены НДС на благотворительность у ритейлеров появится возможность развивать свои корпоративные программы социальной ответственности, отметил Павел Склянчук. Возможно, это станет конкурентным преимуществом для привлечения современного поколения покупателей, которые заботятся об окружающей среде. Участие в фудшеринге может привлечь и инвесторов, обращающих внимание на такие ESG-факторы — практики бизнеса, способствующие достижению глобальных целей устойчивого развития ООН, например, борьбу с голодом, добавил эксперт.

Однако реализация инициативы может столкнуться с рядом сложностей, в том числе с возможной попыткой использовать эти схемы для ухода от НДС, считает создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.

Все ли поели Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

— Также существует проблема отсутствия инфраструктуры для распространения столь больших объемов продукции в благотворительных целях . Поэтому не факт, что после вычета НДС мы не увидим всю эту продукцию на тех же свалках, — полагает Егор Клопенко.

Механизм нужно детально проработать — для исключения нецелевого использования продукции стоит, например, определить круг организаций, которым будут передаваться товары , полагает Елена Иваницкая.

По мнению Дмитрия Кочеткова, в идеале нужна настройка системы учета и движения товара по лучшим западным практикам. Вероятно, речь пойдет о некотором ограничении в объемах передаваемых продуктов, чтобы избежать злоупотреблений, отметила Наталья Беляева. За таким решением может последовать переосмысление всех цепочек, начиная с производства, хранения, логистики и реализации. Наибольшие потери происходят не в ритейле, а на производственных этапах, добавила она.