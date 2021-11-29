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Рябков указал на попытки США дестабилизировать обстановку в России

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США не оставляют попыток сдержать развитие России и тратят значительные средства на дестабилизацию ее внутренней обстановки. Об этом 29 ноября заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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«И сегодня недоброжелатели не оставляют попыток сдержать развитие нашего отечества, повлиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику посредством санкций, шантажа, информационных войн. Действуя в том числе через некоммерческие международные организации, Вашингтон тратит значительные средства на дестабилизацию ситуации в России», — сказал он на заседании Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Рябков также подчеркнул, что Россия не позволит США вмешиваться во внутренние дела страны и намерена отвечать на подобные попытки жестко и решительно.

Ранее, 25 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нормализация отношений с Соединенными Штатами невозможна без решения вопроса с дипсобственностью РФ. По ее словам, в данный момент двусторонние отношения «отравляются» чинимыми Вашингтоном правовыми препятствиями.

20 ноября газета The Washington Post сообщала, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена решила ознакомиться с американскими военными учениями в странах Европы «по сдерживанию» России за последние годы. По информации издания, цель запроса — планирование новых маневров «по сдерживанию» России с учетом прошлых.

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