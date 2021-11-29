Рябков указал на попытки США дестабилизировать обстановку в России

США не оставляют попыток сдержать развитие России и тратят значительные средства на дестабилизацию ее внутренней обстановки. Об этом 29 ноября заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«И сегодня недоброжелатели не оставляют попыток сдержать развитие нашего отечества, повлиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику посредством санкций, шантажа, информационных войн. Действуя в том числе через некоммерческие международные организации, Вашингтон тратит значительные средства на дестабилизацию ситуации в России», — сказал он на заседании Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Рябков также подчеркнул, что Россия не позволит США вмешиваться во внутренние дела страны и намерена отвечать на подобные попытки жестко и решительно.

Ранее, 25 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нормализация отношений с Соединенными Штатами невозможна без решения вопроса с дипсобственностью РФ. По ее словам, в данный момент двусторонние отношения «отравляются» чинимыми Вашингтоном правовыми препятствиями.

20 ноября газета The Washington Post сообщала, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена решила ознакомиться с американскими военными учениями в странах Европы «по сдерживанию» России за последние годы. По информации издания, цель запроса — планирование новых маневров «по сдерживанию» России с учетом прошлых.