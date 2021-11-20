Источники TWP рассказали о запрошенных США сведениях по «сдерживанию» РФ

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена решила ознакомиться с американскими военными учениями в странах Европы «по сдерживанию» России за последние годы. Об этом со ссылкой на источники рассказали в материале газеты The Washington Post в пятницу, 19 ноября.

«Белый дом запросил у Пентагона список учений, которые в последние годы провели США в Европе с целью сдерживания России, а также их обоснования, администрация Байдена проводит обзор военных операций в воздухе, на суше и на море, предназначенных сдержать мощь Кремля и воодушевить союзников и партнеров в Европе», — говорится в публикации.

По информации издания, цель запроса — планирование новых маневров «по сдерживанию» России с учетом прошлых.

По словам представителя американской администрации, что приводятся в статье, этот запрос касается численности участвовавших в маневрах военных, а также информации о том, «на какие политические цели они были направлены».

15 ноября военный эксперт Дмитрий Болтенков заявил, что военные учения НАТО в Черном море оказались в большей степени пиар-ходом, чем реальным мероприятием боевой подготовки. При этом недооценивать важность таких учений все-таки не стоит, посчитал эксперт. Несмотря на то что там не было боевых стрельб, корабли отработали связь и взаимодействие.

13 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что незапланированные учения США в акватории Черного моря — это серьезный вызов для России. При этом он добавил, что у Минобороны было предложение тоже «провести в этой же акватории свои незапланированные учения», но, по мнению президента, это нецелесообразно и «нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там».

До этого, 11 ноября, в Минобороны назвали проведение учений вблизи границ России на юге агрессивными действиями США. В Минобороны также отметили, что фиксируется повышение военной активности США и их союзников по НАТО в Черноморском регионе. Прежде всего возросла интенсивность действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации.