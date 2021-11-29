Путин провел телефонные переговоры с президентом ЦАР

Президент России Владимир Путин и лидер Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен Арканж Туадера провели телефонный разговор, в ходе которого глава ЦАР поблагодарил российского коллегу за поддержку его страны. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе Кремля.

«Фостен Арканж Туадера поблагодарил Владимира Путина за разноплановую поддержку, оказываемую Россией его стране. Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие сотрудничества, в частности в торгово-экономической и других областях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе разговора также был затронут ряд практических вопросов двусторонней повестки дня, включая подготовку профессиональных кадров ЦАР и противодействие коронавирусной инфекции, условлено о продолжении политического диалога и контактов на различных уровнях.

Кроме того, Путин поздравил президента ЦАР с отмечаемым в этой стране 1 декабря национальным праздником — Днем провозглашения республики.

Ранее, 29 ноября, сообщалось, что с 2022 года русский язык станет обязательным для изучения в университетах ЦАР. Он будет введен с первого курса бакалавриата до магистратуры.