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Русский язык станет обязательным для изучения в университетах ЦАР

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Русский язык станет обязательным для изучения в университетах Центральноафриканской Республики (ЦАР) с 2022 года. Об этом сообщило местное издание Corbeau News со ссылкой на президента Фостен-Арканжа Туадеру.

Студенты ЦАР также изучают в вузах французский, испанский и китайский языки. При этом русский язык будет введен с первого курса бакалавриата до магистратуры.

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Как передает Agence Ecofin со ссылкой на руководство вузов, в настоящий момент обсуждаются соответствующие вопросы с Россией. В январе, по данным издания, пройдет встреча министров образования двух стран.

Русский язык в ЦАР изучался во времена Жана Беделя Бокассы, который правил страной с 1966 по 1979 годы, затем русский язык вернули в программу средней школы в ЦАР в 2019 году, добавляет РБК 29 ноября.

В июне газета The New York Times сообщила, что ООН провела расследование якобы злоупотреблений «российских наемников» в ЦАР. По данным международной организации, россияне и правительственные войска якобы совершали военные преступления: грабили граждан и их дома, захватывали школы, убивали верующих в мечети, где укрывались повстанцы.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные не могли участвовать и не участвовали в убийствах и грабежах в Центральноафриканской Республике. Подобные обвинения в Кремле назвали очередной ложью.

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