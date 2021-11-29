Прямой эфир
Общество
На помощь семьям жертв и пострадавших при ЧП в «Листвяжной» выделят 80 млн рублей
Общество
В Кремле рассказали о мерах против нового штамма коронавируса
Общество
Путин подписал закон об освобождении семей с детьми от НДФЛ при продаже квартиры
Мир
В США назвали способ защититься от нового штамма коронавируса «Омикрон»
Мир
В раде осудили украинского журналиста за выстрел из гаубицы
Мир
Саакашвили покинул суд после своего часового выступления
Мир
Эрдоган заявил о готовности Турции стать посредником между РФ и Украиной
Общество
Синоптик предупредил о самых сильных осадках за последние 69 лет в Москве
Мир
Лукашенко обвинил США и Великобританию в желании разрушить Евросоюз
Общество
После матча ЦСКА–«Зенит» составлен 51 административный протокол

Опрос показал долю счастливых россиян

ВЦИОМ посчитал число счастливых людей в России
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большинство (84%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) считают себя счастливыми. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 29 ноября на сайте центра.

«Большинство россиян (84%) считают себя счастливыми, не считают 14%. Индекс счастья составил 71 пункт, что на 17 пунктов превышает показатель марта 2021 года (54 пункта) и на 5 пунктов превышает показатель предыдущего года (66 пунктов в ноябре 2020 года)», — следует из материала.

Счастье по расчету: для чего нужен рейтинг благополучия стран
«Индекс счастья» как степень удовлетворенности жизнью

Аналитики определили, что граждане России считают себя счастливыми благодаря здоровью и своей жизни, а также жизни своих близких (29%). Кроме того, еще 27% счастливы, поскольку у них есть семья и дети (22%), а от общей удовлетворенности жизни счастлив 21% опрошенных. При этом счастье у 20% респондентов зависит от наличия хорошей работы.

Россияне также указали, что не могут ощущать себя счастливыми из-за проблем в семье (5%) и отсутствия стабильности (6%).

Вместе с тем половина граждан России (50%) выразили убеждение в том, что в их окружении примерно одинаково счастливых и несчастливых людей. Лишь 13% опрошенных предполагают, что их окружают несчастливые люди.

Ранее, 20 августа, психолог Люция Сулейманова рассказала, что у поговорки «Не в деньгах счастье» есть физиологическое обоснование. По ее словам, это связано с гормоном дофамином, который быстро перестает вырабатываться на привычные раздражители.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021