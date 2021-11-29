Опрос показал долю счастливых россиян

Большинство (84%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) считают себя счастливыми. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 29 ноября на сайте центра.

«Большинство россиян (84%) считают себя счастливыми, не считают 14%. Индекс счастья составил 71 пункт, что на 17 пунктов превышает показатель марта 2021 года (54 пункта) и на 5 пунктов превышает показатель предыдущего года (66 пунктов в ноябре 2020 года)», — следует из материала.

Аналитики определили, что граждане России считают себя счастливыми благодаря здоровью и своей жизни, а также жизни своих близких (29%). Кроме того, еще 27% счастливы, поскольку у них есть семья и дети (22%), а от общей удовлетворенности жизни счастлив 21% опрошенных. При этом счастье у 20% респондентов зависит от наличия хорошей работы.

Россияне также указали, что не могут ощущать себя счастливыми из-за проблем в семье (5%) и отсутствия стабильности (6%).

Вместе с тем половина граждан России (50%) выразили убеждение в том, что в их окружении примерно одинаково счастливых и несчастливых людей. Лишь 13% опрошенных предполагают, что их окружают несчастливые люди.

Ранее, 20 августа, психолог Люция Сулейманова рассказала, что у поговорки «Не в деньгах счастье» есть физиологическое обоснование. По ее словам, это связано с гормоном дофамином, который быстро перестает вырабатываться на привычные раздражители.