В России задумались над изменением правил начисления налога на дорогие автомобили

Порядок начисления повышенного транспортного налога за так называемые «роскошные» автомобили может измениться в ближайшее время. Об этом 29 ноября сообщает Autonews со ссылкой на пресс-службы Минпромторга и Российской ассоциации дилеров (РОАД).

По данным издания, профильные ведомства уже обсуждают повышение установленного в 2014 году ценового ориентира, при котором автомобили автоматически подпадают под увеличенную ставку транспортного налога.

«В настоящее время в соответствии с поручением Правительства России Минпромторг ведет совместную работу с Минфином и ФНС по определению возможных параметров, определяющих применение повышающих коэффициентов при исчислении транспортного налога», — сообщили Autonews в Минпромторге.

«Минимальная стоимость автомобилей, при которой они попадают в Реестр Минпромторга — 3 млн руб. Все эти годы она не менялась и не учитывает изменений курсов валют и повышения цен на автомобили более чем на 60% за этот период», — отметили в РОАД.

При этом пока не уточняется, на сколько планируется поднять базовую ставку для исчисления повышенного налога.

В этом году россияне будут платить налог по списку, который был обнародован Минпромторгом РФ в марте 2021 года, то есть еще до повышения цен на новые машины.

В перечень роскошных попали и авто из массмаркета, в частности Chevrolet Traverse, Kia Stinger GT, Kia Mohave, Mazda CX-9, Nissan Murano, Toyota Highlander, Subaru Outback, Volkswagen Amarok.

Повышающие коэффициенты на транспортный налог для владельцев дорогих автомобилей (или налог на роскошь) вступили в силу в 2014 году. Так, владельцы машин за 3–5 млн рублей и не старше одного года должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Для машин за 5–10 млн рублей и возрастом до пяти лет предусмотрен налог в двойном размере, а для моделей по цене 10–15 млн рублей и возрастом 10–20 лет — в тройном.

26 октября сообщалось, что в России за III квартал 2021 года количество официальных автомобильных дилерских центров сократилось на 39.

Всего с января по сентябрь 2021 года количество официальных автомобильных дилерских центров в России уменьшилось на 67.