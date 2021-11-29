Синоптик предупредил о самых сильных осадках за последние 69 лет в Москве

Циклон «Бенедикт» во вторник, 30 ноября, принесет Москве самые сильные осадки за последние 69 лет. Об этом 29 ноября написал на своей странице в Instagram ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что в городе 30 ноября может выпасть 40% месячной нормы осадков, которые станут самыми сильными в столице за последние 69 лет.

«Интенсивные обложные дожди сменятся во второй половине дня снегопадом с ухудшением видимости до 900 м»,— говорится в сообщении.

Ранее, 29 ноября, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России зимой. По словам специалиста, жители Центральной России столкнутся зимой с морозами до –20 градусов, а также с оттепелью.

При этом он отметил, что колебания температуры в Центральной России обусловлены именно потеплением климата. Он добавил, что чаще всего воздушные массы будут приходить с юга и вызывать оттепели.