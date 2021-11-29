Прямой эфир
Общество
На помощь семьям жертв и пострадавших при ЧП в «Листвяжной» выделят 80 млн рублей
Общество
В России выявили 33 860 новых случаев COVID-19 за сутки
Политика
Путин дал поручения по контролю за соблюдением ограничений по COVID-19
Экономика
Цена газа в Европе превысила $1100 за тысячу кубометров
Общество
Число пострадавших при ЧП на шахте «Листвяжная» превысило 90
Мир
Саакашвили заявил о непризнании грузинского правосудия
Мир
В Киргизии проходит митинг оппозиции после выборов
Общество
Метеоролог спрогнозировал белую зиму на текущей неделе в Москве
Общество
МИД РФ анонсировал меры оперштаба в связи с новым штаммом коронавируса
Общество
После матча ЦСКА–«Зенит» составлен 51 административный протокол
Сюжет:

Метеоролог спрогнозировал белую зиму на текущей неделе в Москве

Метеоролог Старков: в Москву придет белая зима
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На текущей неделе в Москву придет похолодание и «белая» зима, заявил в понедельник, 29 ноября, ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

Точный градус: синоптики рассказали о температуре осенью и зимой
Эксперты предупреждают о возможных аномалиях

«На этой неделе придет не только похолодание, но и «белая» зима и произойдет это точно по календарю. Последние дни календарной осени будут рекордно теплыми. В понедельник и вторник температура может повыситься до +6 градусов и тем самым поставит под сомнение абсолютный максимум 30 ноября, который составляет +5,8 градуса и зафиксирован в 1974 году», — сказал он в беседе с «Известиями».

Наряду с рекордным теплом погода будет пасмурной, влажной и ветреной, порывы южного и юго-западного ветра могут достигать 15-18 м/с. В понедельник ожидаются туман и морось, а во вторник выпадет много осадков до четверти месячной нормы, преимущественно в виде дождя. Наиболее интенсивный дождь прогнозируется в темное время суток, добавил Старков.

«С началом календарной зимы — 1 декабря, резко похолодает, температура перейдет через ноль к отрицательным значениям, осадки перейдут в твердую фазу — заснежит и завьюжит, сформируется небольшой снежный покров высотой 2-3 сантиметра. Кульминация похолодания придется на второе декабря. Ночью с первого на второе декабря в этом сезоне ожидается самая низкая температура: от -7...-9 градусов», — рассказал метеоролог.

В пятницу опять ожидается оттепель — до +2 градусов, но это кратковременное явление в предстоящие выходные вновь подморозит.

При этом атмосферное давление будет резко меняться — во вторник оно понизится до 715-717 мм (это на 30 делений ртутной шкалы ниже нормы), а затем начнется его резкий рост.

Днем ранее сообщалось, что ночь на 30 ноября может стать рекордно теплой за последние 73 года. Как отметил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, осень в Москве завершится сразу двумя погодными рекордами — теплой ночью на 30 ноября и резким падением к утру 30 ноября атмосферного давления, которое опустится до рекордных показателей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021