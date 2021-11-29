Метеоролог спрогнозировал белую зиму на текущей неделе в Москве

На текущей неделе в Москву придет похолодание и «белая» зима, заявил в понедельник, 29 ноября, ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

«На этой неделе придет не только похолодание, но и «белая» зима и произойдет это точно по календарю. Последние дни календарной осени будут рекордно теплыми. В понедельник и вторник температура может повыситься до +6 градусов и тем самым поставит под сомнение абсолютный максимум 30 ноября, который составляет +5,8 градуса и зафиксирован в 1974 году», — сказал он в беседе с «Известиями».

Наряду с рекордным теплом погода будет пасмурной, влажной и ветреной, порывы южного и юго-западного ветра могут достигать 15-18 м/с. В понедельник ожидаются туман и морось, а во вторник выпадет много осадков до четверти месячной нормы, преимущественно в виде дождя. Наиболее интенсивный дождь прогнозируется в темное время суток, добавил Старков.

«С началом календарной зимы — 1 декабря, резко похолодает, температура перейдет через ноль к отрицательным значениям, осадки перейдут в твердую фазу — заснежит и завьюжит, сформируется небольшой снежный покров высотой 2-3 сантиметра. Кульминация похолодания придется на второе декабря. Ночью с первого на второе декабря в этом сезоне ожидается самая низкая температура: от -7...-9 градусов», — рассказал метеоролог.

В пятницу опять ожидается оттепель — до +2 градусов, но это кратковременное явление в предстоящие выходные вновь подморозит.

При этом атмосферное давление будет резко меняться — во вторник оно понизится до 715-717 мм (это на 30 делений ртутной шкалы ниже нормы), а затем начнется его резкий рост.

Днем ранее сообщалось, что ночь на 30 ноября может стать рекордно теплой за последние 73 года. Как отметил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, осень в Москве завершится сразу двумя погодными рекордами — теплой ночью на 30 ноября и резким падением к утру 30 ноября атмосферного давления, которое опустится до рекордных показателей.