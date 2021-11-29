Прямой эфир
Общество
При проверках на шахтах Кузбасса выявлено почти 450 нарушений
Мир
Наблюдатель от СНГ назвал выборы в Киргизии свободными и прозрачными
Политика
Путин дал поручения по контролю за соблюдением ограничений по COVID-19
Общество
В Центре им. Гамалеи призвали не паниковать из-за штамма «Омикрон»
Общество
Число пострадавших при ЧП на шахте «Листвяжная» превысило 90
Мир
Саакашвили доставили в суд для рассмотрения дела о разгоне митинга
Экономика
Новак рассказал об обеспеченности России нефтью и газом
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России зимой
Мир
В ВОЗ заявили о высоком риске распространения нового штамма COVID-19
Общество
После матча ЦСКА — «Зенит» составлен 51 административный протокол

Новак рассказал об обеспеченности России нефтью и газом

Новак: России хватит нефти на 30 лет, газа — минимум на 50
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская Федерация обеспечена нефтью на 30 лет, газом — минимум на 50 лет. Об этом 29 ноября заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Российско-китайском энергетическом форуме.

ОПЕК минус: интервенции импортеров не помогли снизить цены на нефть
Замысел администрации Джо Байдена по регулированию цен имеет мало шансов на успех

По его словам, Москва уверена в возможности реализации запасов нефти и газа в долгосрочной перспективе, несмотря на энергопереход.

«Россия обладает огромными запасами нефти и газа», — подчеркнул он.

По оценке вице-премьера, объем поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» на конец ноября 2021 года превысил 13 млрд куб. м. В 2019-м по нему было поставлено 0,328 млрд куб. м газа, в 2020-м — 4,101 млрд куб. м.

Также Новак добавил, что в ближайшее время ожидается подписание китайскими банками финансирования проекта «Арктик СПГ 2». Он предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн т в год, каждая на основаниях гравитационного типа.

Общий объем внешнего финансирования для проекта стоимостью $21,3 млрд планируется в размере около €9,2 млрд.

Ранее, в понедельник, Новак заявил, что Россия пока не видит необходимости в принятии срочных мер ОПЕК+ из-за появления нового штамма COVID-19. По его словам, следует мониторить ситуацию, а быстрых решений принимать не стоит.

30 сентября президент России Владимир Путин заявил, что РФ рассчитывает нарастить производство сжиженного природного газа к 2035 году до уровня 140 млн т в год. По словам главы государства, он уверен в достижении данных планов.

22 марта правительство России утвердило долгосрочную программу развития крупнотоннажного сжиженного природного газа. Она создаст дополнительные возможности для газификации территорий страны, в том числе Дальнего Востока и Арктики.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021