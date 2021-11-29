Новак рассказал об обеспеченности России нефтью и газом

Российская Федерация обеспечена нефтью на 30 лет, газом — минимум на 50 лет. Об этом 29 ноября заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Российско-китайском энергетическом форуме.

По его словам, Москва уверена в возможности реализации запасов нефти и газа в долгосрочной перспективе, несмотря на энергопереход.

«Россия обладает огромными запасами нефти и газа», — подчеркнул он.

По оценке вице-премьера, объем поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» на конец ноября 2021 года превысил 13 млрд куб. м. В 2019-м по нему было поставлено 0,328 млрд куб. м газа, в 2020-м — 4,101 млрд куб. м.

Также Новак добавил, что в ближайшее время ожидается подписание китайскими банками финансирования проекта «Арктик СПГ 2». Он предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн т в год, каждая на основаниях гравитационного типа.

Общий объем внешнего финансирования для проекта стоимостью $21,3 млрд планируется в размере около €9,2 млрд.

Ранее, в понедельник, Новак заявил, что Россия пока не видит необходимости в принятии срочных мер ОПЕК+ из-за появления нового штамма COVID-19. По его словам, следует мониторить ситуацию, а быстрых решений принимать не стоит.

30 сентября президент России Владимир Путин заявил, что РФ рассчитывает нарастить производство сжиженного природного газа к 2035 году до уровня 140 млн т в год. По словам главы государства, он уверен в достижении данных планов.

22 марта правительство России утвердило долгосрочную программу развития крупнотоннажного сжиженного природного газа. Она создаст дополнительные возможности для газификации территорий страны, в том числе Дальнего Востока и Арктики.