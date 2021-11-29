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Новак оценил возможность принятия срочных мер ОПЕК+ из-за нового штамма COVID-19

Новак: Россия пока не видит нужды в срочных мерах ОПЕК+ из-за штамма COVID-19
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Россия пока не видит необходимости в принятии срочных мер ОПЕК+ из-за появления нового штамма COVID-19. Об этом заявил 29 ноября в ходе беседы с журналистами вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

На соответствующий вопрос Новак подчеркнул, что Россия пока не видит необходимости в принятии данных мер. По его словам, следует мониторить ситуацию, а скоропалительных решений принимать не стоит.

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При этом вице-премьер РФ добавил, что всегда при появлении нового штамма рынок начинает его оценивать, поскольку правительства разных стран могут принимать различные ограничительные меры.

«Поэтому нужно смотреть, как будет сейчас развиваться ситуация. Мы должны мониторить внимательно рынок и как это будет влиять на спрос», — заключил Новак.

Ранее, 24 ноября, о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов 28 ноября подчеркнул, что в России на сегодняшний день не обнаружен новый штамм коронавируса.

27 ноября врачи назвали группу риска для штамма COVID-19 «Омикрон». По словам медиков из Южно-Африканской Республики (ЮАР), это молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. Как отметила врач Рудо Матива, люди этого возраста поступают в больницы с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии.

Спустя день в Нидерландах у 13 туристов из ЮАР выявили новый штамм коронавируса. Всего в страну несколькими рейсами прибыл 61 человек, до того как полеты запретили. Всех их поместили в условия изоляции и взяли тест на COVID-19.

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