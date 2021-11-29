Названы самые популярные у россиян направления для отдыха в декабре

Для отдыха в декабре россияне выбирают Москву и Санкт-Петербург — эти города стали самыми популярными направлениями. Об этом в понедельник, 29 ноября, стало известно из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Так, вылетами с 1 по 31 декабря интересуются 61,8% россиян, остальные 38,2% рассматривают поездки за границу.

Билеты в Москву в декабре искали 10,4% россиян, в Санкт-Петербург — 6,7%, а в Сочи — 5%. Также россияне интересуются перелетами в Стамбул (3,2%), Краснодар (2,5%), Калининград (2,3). Кроме того, пользователи искали билеты в Симферополь, Ереван, Минеральные Воды и Уфу.

Среди тех, кто рассматривает поездки за границу, лидером стала Турция (12,5% запросов), второе место занимает Узбекистан — билеты туда искали 8,1%, а также Таиланд (6,4%), приводит результаты исследования сайт «Лента.ру».

Кроме того, спрос есть на билеты в Таджикистан (6%), Армению (5,9%) и ОАЭ (4,7%).

Ранее, 24 ноября, директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что стоимость туров за границу увеличилась в среднем на 25% за последние два года.

Глава АТОР также назвала самые популярные зарубежные направления на предстоящие праздники: Египет, Турция, Доминикана, Куба и Мальдивы. Она подчеркнула, что стоимость туров в Доминикану начинается от 100 тыс. рублей, а путевки на Новый год на Мальдивы практически распроданы. По России же лидерами стали Краснодарский край, Крым, Карелия, Мурманск, Великий Устюг и Шерегеш.