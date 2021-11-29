Прямой эфир
Спорт
Российские теннисисты вышли в четвертьфинала Кубка Дэвиса
Мир
Экс-министр обороны США подал в суд на Пентагон из-за цензуры мемуаров
Армия
Ракету «Ярс» загрузили в шахтную пусковую установку в Калужской области
Армия
В ВКС анонсировали поступление новых самолетов с гиперзвуковым оружием
Экономика
Цена нефти Brent выросла на 5% до $75,18 за баррель
Общество
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности
Общество
В Госдуме предложили наказывать за незаконные штрафы для водителей
Экономика
Бизнес предупредил о риске роста цен на технику до 15%
Спорт
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу
Мир
На церемонии назначения нового премьера Чехии Земан сидел в стеклянном кубе

На Красной площади состоялось торжественное открытие ГУМ-катка

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Церемония открытия 16-го сезона работы ГУМ-катка прошла на Красной площади в Москве в воскресенье, 28 ноября.

На мероприятии был показан фрагмент из мюзикла олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Лебединое озеро» при участии фигуристов Петра Чернышева и Маргариты Дробязко.

Первые четыре сеанса ГУМ-катка по будням будут бесплатными. Программа этого сезона традиционно включает в себя бесплатные мастер-классы со звездами российского спорта.

26 ноября сообщалось, что новые услуги и сервисы доступны в новом сезоне для посетителей катка на ВДНХ. В частности, можно приобрести абонемент на посещение и билеты с открытой датой или застраховаться от несчастного случая.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021