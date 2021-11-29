На Красной площади состоялось торжественное открытие ГУМ-катка

Церемония открытия 16-го сезона работы ГУМ-катка прошла на Красной площади в Москве в воскресенье, 28 ноября.

На мероприятии был показан фрагмент из мюзикла олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Лебединое озеро» при участии фигуристов Петра Чернышева и Маргариты Дробязко.

Первые четыре сеанса ГУМ-катка по будням будут бесплатными. Программа этого сезона традиционно включает в себя бесплатные мастер-классы со звездами российского спорта.

26 ноября сообщалось, что новые услуги и сервисы доступны в новом сезоне для посетителей катка на ВДНХ. В частности, можно приобрести абонемент на посещение и билеты с открытой датой или застраховаться от несчастного случая.