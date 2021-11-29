Сербия заявила об экономии €1 млрд благодаря цене на российский газ

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что республика сэкономила не менее €1 млрд за счет цены на газ, установленной в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 28 ноября.

По словам сербского лидера, на встрече с российским коллегой был подписан договор о нефтяной формуле, «которая не всегда выглядела так привлекательно, как сегодня».

«Это формула, которая при цене нефти в $82-83 за баррель позволяет платить около $270-275 за 1 тыс. куб. м газа, так что в данный момент выгодно иметь нефтяную формулу <…> Это экономия для всех граждан Сербии не 300 млн, это минимум €1 млрд, включая все валютные операции, это стратегический вопрос для страны, это огромная экономия», — сказал Вучич в эфире программы Hit Tvit на телеканале Pink.

Также он пообещал продолжить работать над тем, чтобы поддерживать самые низкие цены на газ в Европе. Президент отметил, что цены составляют от €650 до €1 200 за 1 тыс. куб. м, в то время, как его страна платит €270.

«Я горд за нашу страну, за то, что мы за прошедший период построили магистральный газопровод («Балканский поток» — Ред.) длиной 402 км: когда у вас есть газопровод, вы можете говорить о другой цене», — добавил сербский лидер.

25 ноября в Сочи прошли переговоры сербского президента Александра Вучича с президентом России Владимиром Путиным, в результате которых Россия сохранила для Сербии цену на газ в $270 на следующие шесть месяцев.

Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович заявил, что заключенный Москвой и Белградом договор является историческим. Он подчеркнул, что последовательный и стабильный курс политики Сербии, основанный на уважении международного права и личных отношениях Вучича с мировыми лидерами, «стал рецептом долгосрочного развития и процветания нашей страны».