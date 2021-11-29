В 2022 году бытовая техника может подорожать еще на 13-15%, электроинструменты — на 11%, электроника — на 9%, дал прогноз «Известиям» председатель Совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Федоров.

Это может произойти после ввода временного запрета на экспорт всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов со следующего года, пояснил он.

Прогноз поддержали в Ассоциации предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления (НСРО «Руслом.ком»). Организация подготовила отрицательный отзыв на соответствующий проект постановления правительства РФ. Там пояснили, что после введения запрета у производителей не будет возможности утилизировать отходы по РОП и придется платить экосбор, что скажется на ценах.

За прошедший год цены на домашнюю электронику за год уже выросли в среднем на 10-15%, подсчитали аналитики рынка.

В Минпромторге и Минфине поддерживают введение ограничения на экспорт лома и отходов драгоценных металлов. Специалисты ведомств считают, что отечественные предприятия способны переработать весь образующийся на территории РФ объем таких отходов, однако сталкиваются с сырьевым дефицитом.

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Дорогого не стоит: бизнес предупредил о риске роста цен на технику до 15%