В правительстве ФРГ оценили идею безвизового режима с Россией

Новое светофорное правительство ФРГ (СДПГ, «Зеленые», СвДП) уделило в своем коалиционном договоре, представленном 24 ноября, внимание и России. Одно из наиболее приятных положений — намерение упростить въезд некоторым категориям граждан нашей страны.

В тексте соглашения сказано: «Мы планируем создать возможность безвизового въезда из России в Германию для особо важных целевых групп, например, молодых людей до 25 лет».

«Я рад, что нам удалось включить в коалиционное соглашение требование о безвизовом режиме для молодых людей из России. Эту инициативу, исходящую от самого сердца гражданского общества, я был очень рад поддержать, потому что она направлена на объединение людей», — заявил «Известиям» координатор правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства, депутат бундестага от партии СДПГ Йохан Заатхоф.

По словам Йохана Заатхофа, для воплощения инициативы по созданию безвизового режима для российских граждан Германии будет необходимо провести консультации с партнерами в ЕС.

Напомним, в мае 2005 года РФ и ЕС заявляли о намерении ввести безвизовый режим. В 2006 году было подписано соглашение об упрощении режима. В 2007 году стороны запустили диалог о безвизе. Однако переговоры были приостановлены решением саммита ЕС 6 марта 2014 года в рамках первого блока ограничительных мер в связи с украинским кризисом.

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Вам зеленый: в ФРГ хотят упростить въезд для молодежи из России