Темпы роста зарплат в России превысили 9%. Как заявил министр труда Антон Котяков, в коммерческом секторе доходы по этому показателю повышаются быстрее, передает телеканал «Известия».

По его словам, происходит разрыв между зарплатами у бюджетников и в остальной экономике. Чтобы выровнять разницу, нужны дополнительные ресурсы.

В октябре уровень безработицы вернулся к показателям допандемийного 2019 года.

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