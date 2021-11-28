Опубликовано видео последствий землетрясения в Перу

Пользователи Сети в воскресенье, 28 ноября, опубликовали видео последствий землетрясения в Перу.

На кадрах видно, как местные жители спасают пострадавшего из-под завалов церковной башни Ла-Халька-Гранде, которая обрушилась из-за землетрясения в городе Чачапояс региона Амасонас.

Ранее в этот день в Перу произошло землетрясение магнитудой 7,5. Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 110 км.

По данным сейсмологов, эпицентр находился в 45 км к северо-западу от города Барранка (население около 5 тыс. человек) и в 269 км к востоку от города Лоха в Эквадоре (население приблизительно 117 тыс. человек).

10 ноября у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6 балла. Эпицентр землетрясения располагался в 184 км к юго-востоку от города Хирара в префектуре Окинава на острове Мияко. Очаг залегал на глубине 10 км. Также уточнялось, что информация о жертвах и разрушениях не поступала.