У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло около берегов Японии. Об этом геологическая служба США (USGS) сообщает в среду, 10 ноября.

Эпицентр землетрясения располагался в 184 км к юго-востоку от города Хирара в префектуре Окинава на острове Мияко. Очаг залегал на глубине 10 км, передает RT.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее в этот день землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов Тайваня. Его эпицентр располагался в 72 км к востоку от города Хуалянь. Очаг землетрясения залегал на глубине 27,7 км, сообщает телеканал «360».

8 ноября землетрясение магнитудой 5,1 произошло в районе турецкого города Конья. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.