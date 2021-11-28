В Перу произошло землетрясение магнитудой 7,5

На севере Перу произошло землетрясение магнитудой 7,5 балла. Об этом сообщает в воскресенье, 28 ноября, Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 110 км.

По данным сейсмологов, эпицентр находился в 45 км к северо-западу от города Барранка (население около 5 тыс. человек) и в 269 км к востоку от города Лоха в Эквадоре (население приблизительно 117 тыс. человек).

Отмечается, что сведений о разрушениях и пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.

10 ноября у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6 балла. Эпицентр землетрясения располагался в 184 км к юго-востоку от города Хирара в префектуре Окинава на острове Мияко. Очаг залегал на глубине 10 км. Также уточнялось, что информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее, 7 октября, сообщалось, что число жертв в результате землетрясения в Пакистане составило как минимум 20 человек. Как сказал комиссар Харнайского района Сохаила Анвар Хашми, в числе погибших — шестеро детей.