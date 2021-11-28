«Нижний Новгород» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ

Футбольный клуб «Нижний Новгород» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 16-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Итоговый счет 0:0. Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

«Крылья Советов» не проигрывают в РПЛ на протяжении четырех матчей подряд и располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице с 24 очками в активе. Нижегородцы прервали серию из пяти поражений в премьер-лиге и занимают 13-е место, набрав 15 очков.

В следующем туре «Крылья Советов» примут московский ЦСКА 4 декабря, «Нижний Новгород» дома сыграет с казанским «Рубином» 5 декабря.

Накануне «Ахмат» на своем поле одержал победу со счетом 2:0 над «Ростовом» в матче 16-го тура РПЛ. Футболисты из Грозного забили по одному голу в каждом из таймов. Отличились полузащитник Артем Полярус и нападающий Сенин Себаи.

В тот же день «Урал» сыграл вничью с «Сочи» в матче чемпионата России по футболу. Матч завершился со счетом 1:1.