«Урал» сыграл вничью с «Сочи» в матче чемпионата России по футболу

Футболисты «Урала» сыграли вничью с игроками «Сочи» в матче 16-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Матч завершился со счетом 1:1. Об этом сообщает 27 ноября «Спорт-Экспресс».

Игроки футбольного клуба «Сочи» впервые в текущем сезоне на выезде сыграли вничью. До встречи с уральцами у сочинцев было девять побед и шесть поражений в 15 матчах.

Среди футболистов «Урала» отличился Рафал Аугустыняк, а единственный гол из игроков «Сочи» сумел забить Кристиан Нобоа.

Сочинцы заканчивали матч в меньшинстве, так как защитник команды Матео Барач получил вторую желтую карточку.

По результатам этой встречи «Урал» поднялся на 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. На счету команды теперь 13 очков в 16 матчах. Таким образом, футболисты опередили игроков из «Химок» и тульский «Арсенал» по дополнительным показателям. «Сочи» занял третью строчку, набрав 28 очков в 16 играх.

Накануне, 26 ноября, сообщалось, что сборная России по футболу сыграет с командой Польши в стыковом матче ЧМ-2022. По итогам жеребьевки, которая 26 ноября состоялась в Цюрихе, стало известно, что помимо этой встречи состоится матч Швеции и Чехии. После этого победитель встречи Россия–Польша сыграет с победителем матча Швеция–Чехия. Игры пройдут весной 2022 года.