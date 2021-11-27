«Ахмат» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

«Ахмат» на своем поле одержал победу со счетом 2:0 над «Ростовом» в матче 16-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Об этом 27 ноября сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Футболисты из Грозного забили по одному голу в каждом из таймов. Отличились полузащитник Артем Полярус и нападающий Сенин Себаи.

Таким образом, игроки «Ахмата» одержали третью победу подряд в РПЛ. Команда под наставничеством Андрея Талалаева, набрав 24 очка, расположилась на седьмом месте в турнирной таблице.

После этой игры «Ростов» с 17 очками остался на 11-й позиции.

Ранее 27 ноября сообщалось, что «Урал» сыграл вничью с «Сочи» в матче чемпионата России по футболу. Матч завершился со счетом 1:1.