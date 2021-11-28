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Эксперты спрогнозировали курс рубля к концу 2021 года

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Тенденция к ослаблению рубля к доллару продолжится и в декабре. К концу текущего года цена за доллар может подняться до 78–79 рублей. Такое мнение 27 ноября высказали эксперты.

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Как считает экономист Татьяна Куликова, падение курса российской валюты ускорил тот факт, что президент США Джо Байден одобрил выпуск нефти из резервов.

«Массовые локдауны, связанные с новым коронавирусным штаммом, неизбежно опрокинут рубль. При таком сценарии велик риск общемировой рецессии, которая затронет и российскую экономику. В этой ситуации мы вполне можем увидеть рубль по 80+ за доллар», — заявила Куликова в разговоре с сайтом «Газета.Ru».

Кроме того, эксперты отметили влияние на курс рубля к доллару обстановки на границе России и Украины. Специалисты называют «фактор Киева» одним из ключевых рисков, влияющих на падение российской валюты.

«Если в Донецке снова полыхнет, мы увидим курс доллара на уровне 90 рублей и выше», — заявил директор банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.

При этом эксперты отметили, что сейчас не лучшее время для покупки долларов. Куликова подчеркнула, что в ближайшие годы стоит ожидать резкого ослабления американской валюты к евро. Солодков же заявил, что даже с учетом ослабления американской валюты деньги все равно выгоднее хранить в долларах.

Ранее в этот день инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин предупредил, что не стоит вкладывать деньги в валюту Ирана, Афганистана, Венесуэлы: это влечет за собой большие риски.

Также эксперт рекомендовал инвесторам избегать вложений в турецкую лиру, так как она имеет низкую ликвидность и операции сопровождаются большими комиссионными издержками.

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