Эксперты спрогнозировали курс рубля к концу 2021 года

Тенденция к ослаблению рубля к доллару продолжится и в декабре. К концу текущего года цена за доллар может подняться до 78–79 рублей. Такое мнение 27 ноября высказали эксперты.

Как считает экономист Татьяна Куликова, падение курса российской валюты ускорил тот факт, что президент США Джо Байден одобрил выпуск нефти из резервов.

«Массовые локдауны, связанные с новым коронавирусным штаммом, неизбежно опрокинут рубль. При таком сценарии велик риск общемировой рецессии, которая затронет и российскую экономику. В этой ситуации мы вполне можем увидеть рубль по 80+ за доллар», — заявила Куликова в разговоре с сайтом «Газета.Ru».

Кроме того, эксперты отметили влияние на курс рубля к доллару обстановки на границе России и Украины. Специалисты называют «фактор Киева» одним из ключевых рисков, влияющих на падение российской валюты.

«Если в Донецке снова полыхнет, мы увидим курс доллара на уровне 90 рублей и выше», — заявил директор банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.

При этом эксперты отметили, что сейчас не лучшее время для покупки долларов. Куликова подчеркнула, что в ближайшие годы стоит ожидать резкого ослабления американской валюты к евро. Солодков же заявил, что даже с учетом ослабления американской валюты деньги все равно выгоднее хранить в долларах.

Ранее в этот день инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин предупредил, что не стоит вкладывать деньги в валюту Ирана, Афганистана, Венесуэлы: это влечет за собой большие риски.

Также эксперт рекомендовал инвесторам избегать вложений в турецкую лиру, так как она имеет низкую ликвидность и операции сопровождаются большими комиссионными издержками.