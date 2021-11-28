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Эксперт назвал нежелательные для хранения сбережений валюты

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Не стоит вкладывать деньги в валюту Ирана, Афганистана, Венесуэлы, это влечет за собой большие риски. Об этом в воскресенье, 28 ноября, предупредил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

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Бахтин отметил, что приобретать эти валюты стоит только перед путешествием или переездом.

«Валюты этих стран связаны с критическими рисками из-за экономических или политических проблем», — рассказал Бахтин агентству «Прайм».

Также эксперт рекомендовал инвесторам избегать вложений в турецкую лиру, так как она имеет низкую ликвидность и операции сопровождаются большими комиссионными издержками.

«Смысл для инвестора имеет формирование валютной позиции к доллару и евро, причем наиболее оптимальным будет не хранение этих валют в наличной форме, а вложение в финансовые инструменты», — добавил Бахтин.

7 ноября начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин назвал лучшие валюты для хранения сбережений. По его словам, самым эффективным способом хранения и расширения сбережений является портфель валют. При этом не стоит отдавать предпочтение консервативному портфелю, в который входят только рубль, доллар и евро, подчеркнул специалист. Эффективнее будет использовать те варианты, которые включают и другие валюты, потенциально более доходные в определенный момент.

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