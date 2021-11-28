На Украине пенсионер съел хлеб с мемориала о голодоморе

В Киеве пенсионер собирал еду с мемориала в память о жертвах голодомора на Украине. Об этом 28 ноября пишет сайт «Униан».

Пенсионер собирал продукты и ел хлеб недалеко от скульптуры «Горькая память детства». Еду к мемориалу принесли местные жители, чтобы помянуть жертв геноцида. Действия мужчины заметили только после окончания официальной части мероприятия.

Ранее, 19 ноября, депутат Верховной рады Максим Бужанский раскритиковал украинского посла в Германии Андрея Мельника за пост в Twitter, в котором дипломат назвал ФРГ «опосредованно ответственной» за голодомор 1932 года.

Так, Мельник критиковал решение властей ФРГ не признавать голодомор геноцидом еще в 2019 году. По мнению политика, аргументы немецких властей «не выдерживают серьезной критики». Посол не согласился с тем, что определение геноцида отсутствовало в международном праве до 1948 года и что голод охватил не только территорию Украины.

В 2006 году Верховная рада приняла закон, установивший понятие «голодомор» как геноцид украинцев. Киев призывает другие страны также признать голодомор. В России такие действия назвали попыткой переписать историю.

Голод 1932–1933 годов охватил не только Украину, а все основные зерновые районы СССР. Тогда, по разным оценкам, погибли от 7 млн до 8 млн человек разных национальностей, из них 3–3,5 млн — на Украине и 2–2,5 млн — в России.