Депутат рады рассказал о «плевке в лицо немцам» украинского посла

Депутат Верховной рады Максим Бужанский раскритиковал украинского посла в Германии Андрея Мельника за пост в Twitter, в котором посол назвал ФРГ «опосредованно ответственной» за голодомор 1932 года. Лучшего времени для такого поста, чем финальный этап согласований по «Северному потоку – 2», не найти, иронично заметил он в Telegram.

«Посол Украины в ФРГ Мельник объявил Германию косвенно ответственной за голодомор, поскольку Германия была основным торговым партнером СССР в период изымания зерна у крестьян. Комментировать тут нечего, кроме того, что посол выбрал наилучший момент для того, чтобы плюнуть в лицо немцам — период последних согласований СП-2», — написал Бужанский.

Он добавил, что подобные заявления — «наивысшая степень неуважения к памяти жертв голодомора», охарактеризовав таким образом высказывание Мельника.

«Германия несет опосредованную ответственность за голодомор, поэтому имеет моральный долг признать это преступление геноцидом украинского народа. Именно в 1932 году СССР стал главным торговым партнером Германии, когда насильно изымалось зерно у крестьян», — написал украинский посол.

Украинский посол Мельник критиковал решение властей ФРГ не признавать голодомор геноцидом еще в 2019 году. По мнению Мельника, аргументы немецких властей «не выдерживают серьезной критики». Посол не согласился с тем, что определение геноцида отсутствовало в международном праве до 1948 года и что голод охватил не только территорию Украины.

В 2006 году Верховная рада приняла закон, установивший понятие «голодомор» как геноцид украинцев. Киев призывает другие страны также признать голодомор. В России такие действия назвали попыткой переписать историю.

Голод 1932–1933 годов охватил не только Украину, а все основные зерновые районы СССР. Тогда, по разным оценкам, погибли от 7 до 8 млн человек разных национальностей, из них 3–3,5 млн — на Украине и 2–2,5 млн — в России.