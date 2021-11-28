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Байдена застали в магазине без защитной маски

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Президента США Джо Байдена заметили в магазине без защитной маски, которую он неоднократно призывал носить американцев.

Как пишет Fox News, в минувшую субботу, 27 ноября, глава Белого дома посетил магазин Murray's Toggery на острове Нантакет.

При этом средство индивидуальной защиты американский лидер спустил на подбородок, несмотря на знак на витрине, предписывающий посетителям носить маску на лице таким образом, чтобы она прикрывала рот и нос.

Власти Нантакета, где Байден в настоящее время проводит праздничные выходные по случаю Дня Благодарения, в начале ноября восстановили требование об обязательном ношении масок, пишут журналисты.

1 ноября стало известно, что 78-летний Джо Байден получил отрицательный результат теста на коронавирус. Он проходил тестирование после сообщений об обнаружении COVID-19 у его пресс-секретаря Джен Псаки.

В сентябре американский лидер получил третью, бустерную прививку от коронавирусной инфекции. По словам главы Белого дома, после первой и второй прививок у него не было каких-либо побочных эффектов.

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