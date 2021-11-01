У Джен Псаки выявили COVID-19

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки получила положительный результат теста на коронавирус. Об этом она сообщила 31 октября на своей странице в Twitter.

Псаки призналась, что пропустила зарубежную поездку с главой Белого дома Джо Байденом из предосторожности после того, как несколько членов ее семьи заболели COVID-19.

«С тех пор я находилась на карантине и сдавала отрицательные тесты (методом ПЦР) на коронавирусную инфекцию в среду, четверг, пятницу и субботу. Однако сегодня (в воскресенье — Ред.) мой тест на COVID-19 оказался положительным», — призналась Псаки.

Она добавила, что последний раз видела президента США во вторник, сохраняя при этом дистанцию. Кроме того, на ней были средства индивидуальной защиты.

По словам пресс-секретаря, благодаря тому, что она была вакцинирована, заболевание коронавирусом протекает без тяжелых симптомов. Она планирует вернуться к работе по завершении десятидневного карантина после отрицательного ПЦР-теста.

27 сентября 78-летний Джо Байден получил третью, бустерную прививку от коронавирусной инфекции. По словам американского президента, после первой и второй прививок у него не было каких-либо побочных эффектов.