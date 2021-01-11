Байден получил вторую дозу вакцины от коронавируса

Избранный президент США Джо Байден в понедельник, 11 января, получил вторую дозу вакцины от коронавируса Pfizer, сообщает CNN.

Отмечается, что 78-летнему политику сделали укол в госпитале в Ньюарке. Вторую из двух дозу вакцины избранный президент США получил в 13.35 (21.35 мск) в понедельник.

Первую дозу вакцины Байден получил 21 декабря. Инъекцию Pfizer ввели врачи в клинике штата Делавэр.

Политик тогда пояснил, что ему было важно продемонстрировать необходимость быть готовыми к вакцинации. Также прививку сделали супруге будущего президента США Джилл Байден.

О начале масштабной вакцинации в США было объявлено 14 декабря. Ранее Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) по ускоренной процедуре зарегистрировало в стране две вакцины от COVID-19 — препарат компании Moderna, а также инъекцию предприятий Pfizer и BioNTech.

При этом 8 декабря стало известно, что в ходе исследования вакцины Pfizer и BioNTech умерли шесть участников: два летальных исхода в вакцинируемой группе, четыре — в группе плацебо.