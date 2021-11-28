Оператор «Фукусимы-1» начал изучение дна перед сбросом воды в океан

Компания TEPCO, оператор аварийной АЭС «Фукусима-1», расположенной на северо-востоке Японии, начала серию подводных исследований в рамках подготовки к сбросу низкорадиоактивной воды со станции в океан, передает 28 ноября телеканал NHK.

Главной задачей исследования, в рамках которого были задействованы два судна, было выявление мест на дне океана, в которых прокладка труб, по которым будет проводиться сброс, может быть затруднена.

По данным телеканала, анализ вод начался накануне и длился в течение 10 часов. В ходе исследования эксперты осмотрели различные участки прибрежной зоны, в том числе и отдаленные на расстояние до 1 километра от берега.

Как ожидается, работы по изучению дна с привлечением дайверов продолжатся и в воскресенье, уже в среду, 1 декабря, могут начаться первое тестовое бурение.

В апреле правительство Японии официально разрешило слить с «Фукусимы-1» в океан значительную часть воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ. Это решение вызвало озабоченность России, Китая, Южной Кореи и КНДР. В то же время МАГАТЭ заявило о поддержке этого решения и намерении направить группу специалистов для мониторинга.

В конце августа TEPCO представила план прокладки тоннеля длиной в один километр для сброса в океан низкорадиоактивной воды после ее предварительной очистки. Согласно обнародованным материалам, тоннель будет начинаться в районе пятого энергоблока станции. Во время сброса специалисты будут также проводить мониторинг концентрации радиоактивных элементов на расстоянии 2 и 20 километров, а также в бухте непосредственно рядом со станцией.

14 сентября TEPCO сообщила, что практически у всех фильтров в системе очистки радиоактивной воды на АЭС «Фукусима-1» были обнаружены повреждения. Указывается, что повреждения были выявлены у 24 из 25 фильтров, которые должны предотвращать утечку радиоактивных материалов.

17 октября премьер-министр Японии Фумио Кисида по итогам поездки на АЭС заявил, что сброс очищенной воды с атомной электростанции «Фукусима-1» является неотложной задачей.

Против сброса воды с АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан выступают 30 организаций граждан, Всеяпонская федерация ассоциаций рыбацких кооперативов, а также отдельно ассоциации рыбаков префектур Фукусима, Мияги и Ибараки, уточняет «РИА Новости». В префектуре Фукусима о своем несогласии заявил 41 муниципалитет, что составляет около 70% от общего числа.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех реакторах расплавилось ядерное топливо, которое прожгло их защитные корпуса. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Отдельные пятна радиоактивности были обнаружены и в других местах Японии.