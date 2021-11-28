Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
На Украине ужесточат условия выхода на пенсию
Мир
Оператор «Фукусимы-1» начал изучение дна перед сбросом воды в океан
Наука
Израильские ученые нашли способ уничтожить коронавирус за две секунды
Общество
Трем категориям россиян повысят пенсии в декабре
Мир
ООН признала Украину одной из лидеров по вымиранию населения
Спорт
«Белененсеш» досрочно проиграл «Бенфике» из-за нехватки игроков в команде
Общество
Гинцбург допустил создание вакцин в назальной форме от других инфекций
Спорт
Боец ММА Александр Емельяненко уступил Сантосу на турнире в Сыктывкаре
Мир
В Нидерландах подозревают наличие штамма «Омикрон» у десятков туристов
Мир
Пушков заявил о «заслуживающей» Зеленского Украине

Оператор «Фукусимы-1» начал изучение дна перед сбросом воды в океан

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания TEPCO, оператор аварийной АЭС «Фукусима-1», расположенной на северо-востоке Японии, начала серию подводных исследований в рамках подготовки к сбросу низкорадиоактивной воды со станции в океан, передает 28 ноября телеканал NHK.

Чистый опыт: как на «Фукусиме» очищают воду перед сбросом в океан
Япония собирается начать избавляться от накопившейся на АЭС жидкости в 2023 году

Главной задачей исследования, в рамках которого были задействованы два судна, было выявление мест на дне океана, в которых прокладка труб, по которым будет проводиться сброс, может быть затруднена.

По данным телеканала, анализ вод начался накануне и длился в течение 10 часов. В ходе исследования эксперты осмотрели различные участки прибрежной зоны, в том числе и отдаленные на расстояние до 1 километра от берега.

Как ожидается, работы по изучению дна с привлечением дайверов продолжатся и в воскресенье, уже в среду, 1 декабря, могут начаться первое тестовое бурение.

В апреле правительство Японии официально разрешило слить с «Фукусимы-1» в океан значительную часть воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ. Это решение вызвало озабоченность России, Китая, Южной Кореи и КНДР. В то же время МАГАТЭ заявило о поддержке этого решения и намерении направить группу специалистов для мониторинга.

В конце августа TEPCO представила план прокладки тоннеля длиной в один километр для сброса в океан низкорадиоактивной воды после ее предварительной очистки. Согласно обнародованным материалам, тоннель будет начинаться в районе пятого энергоблока станции. Во время сброса специалисты будут также проводить мониторинг концентрации радиоактивных элементов на расстоянии 2 и 20 километров, а также в бухте непосредственно рядом со станцией.

14 сентября TEPCO сообщила, что практически у всех фильтров в системе очистки радиоактивной воды на АЭС «Фукусима-1» были обнаружены повреждения. Указывается, что повреждения были выявлены у 24 из 25 фильтров, которые должны предотвращать утечку радиоактивных материалов.

17 октября премьер-министр Японии Фумио Кисида по итогам поездки на АЭС заявил, что сброс очищенной воды с атомной электростанции «Фукусима-1» является неотложной задачей.

Против сброса воды с АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан выступают 30 организаций граждан, Всеяпонская федерация ассоциаций рыбацких кооперативов, а также отдельно ассоциации рыбаков префектур Фукусима, Мияги и Ибараки, уточняет «РИА Новости». В префектуре Фукусима о своем несогласии заявил 41 муниципалитет, что составляет около 70% от общего числа.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех реакторах расплавилось ядерное топливо, которое прожгло их защитные корпуса. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Отдельные пятна радиоактивности были обнаружены и в других местах Японии.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021