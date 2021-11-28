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Билан назвал причиной своего нетрезвого выступления диагноз Градского

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Российский певец Дима Билан объяснил свое нетрезвое выступление в Казахстане переживаниями из-за состояния здоровья своего коллеги Александра Градского, который в настоящее время госпитализирован.

27 ноября Билан в своем Instagram выложил несколько сторис, в которых рассказал, как ему тяжело. По его словам, ситуация с Градским действует на него угнетающе. Якобы это послужило причиной употребления им алкоголя перед выступлением.

«Я узнал... Я переживал сегодня, плакал даже... Градский. Инсульт. Знаете, как это грустно?.. Не дай Бог, чтобы он не выздоровел. Пожалуйста, пусть будет здоров», — сказал певец.

Ранее в тот день в Сети появились кадры с выступления на свадьбе в Казахстане, на которых певец ведет себя неадекватно, не может устоять на ногах и с трудом разговаривает с публикой.

Также в субботу стало известно, что певец и композитор Александр Градский, которого днем ранее госпитализировали с подозрением на инсульт, остается в тяжелом состоянии.

Ранее, в декабре 2019 года, Дима Билан назвал свое выступление в нетрезвом виде на Дне города в Самаре 9 сентября венцом всех приключений в уходящем году. Певец подчеркнул, что когда пришел в себя, сразу захотел извиниться перед жителями Самары. Он извинился перед самарцами за выступление в нетрезвом виде. Билан объяснил, что давно не пил спиртное и «не рассчитал». Через некоторое время певец дал новый бесплатный концерт в Самаре.

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