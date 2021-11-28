Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Нидерландах подозревают наличие штамма «Омикрон» у десятков туристов
Общество
Гинцбург допустил создание вакцин в назальной форме от других инфекций
Спорт
Боец ММА Александр Емельяненко уступил Сантосу на турнире в Сыктывкаре
Мир
Более 50 российских дипломатов покинут США в 2022 году
Общество
Папа римский выразил соболезнования в связи с ЧП на шахте «Листвяжная»
Общество
Комиссия РАН призвала отозвать проект новых правил русского языка
Спорт
Российская фигуристка Камила Валиева победила на этапе Гран-при в Сочи
Мир
ЮАР передаст другим странам образцы нового штамма COVID-19 «Омикрон»
Спорт
Непомнящий и Карлсен вновь сыграли вничью в матче за звание чемпиона мира
Спорт
Норвежец Легрейд выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону

Три человека погибли и четверо ранены в результате стрельбы в Нэшвилле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Трое мужчин были застрелены, и еще четверо получили ранения в результате стрельбы в квартире в американском Ннэшвилле вечером в пятницу, 26 ноября, сообщила в субботу полиция города.

Выстрел вхолостую: Байден пытается ужесточить оружейные законы
Инициативу президента-демократа вряд ли поддержат в Верховном суде США

Раненые получили огнестрельные ранения, не угрожающие жизни, сообщило полицейское управление Нэшвилла в Twitter, добавив, что отдел убийств расследует причины инцидента. Уточняется, признаков насильственного проникновения в квартиру не обнаружено, на месте происшествия найдены два пистолета.

Этот массовый расстрел стал одним из нескольких инцидентов с применением огнестрельного оружия в Черную пятницу в США, уточняет NBC News.

Так, 26 ноября 10-летний подросток был ранен отрикошетившей пулей во время стрельбы в торговом центре в Дареме, штат Северная Каролина. Пострадали еще пятеро взрослых, двое из них также получили огнестрельные ранения. Всем шестерым оказана медпомощь, их ранения не опасны для жизни, заявил начальник полиции Дарема Патрис Эндрюс. По его словам, стрельба «произошла между двумя группами, которые знали друг друга», он уточнил, что они «не стреляли без разбора». Один человек был задержан после стрельбы, но полиция Дарема не сообщила, предъявлены ли ему какие-либо обвинения.

В тот же день человек был ранен в результате стрельбы в торговом центре в Такоме, штат Вашингтон. Департамент шерифа округа Пирс заявил, что мужчина госпитализирован с серьезными травмами. Ведутся поиски стрелявшего, который скрылся с места происшествия.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021