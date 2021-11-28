Три человека погибли и четверо ранены в результате стрельбы в Нэшвилле

Трое мужчин были застрелены, и еще четверо получили ранения в результате стрельбы в квартире в американском Ннэшвилле вечером в пятницу, 26 ноября, сообщила в субботу полиция города.

Раненые получили огнестрельные ранения, не угрожающие жизни, сообщило полицейское управление Нэшвилла в Twitter, добавив, что отдел убийств расследует причины инцидента. Уточняется, признаков насильственного проникновения в квартиру не обнаружено, на месте происшествия найдены два пистолета.

Этот массовый расстрел стал одним из нескольких инцидентов с применением огнестрельного оружия в Черную пятницу в США, уточняет NBC News.

Так, 26 ноября 10-летний подросток был ранен отрикошетившей пулей во время стрельбы в торговом центре в Дареме, штат Северная Каролина. Пострадали еще пятеро взрослых, двое из них также получили огнестрельные ранения. Всем шестерым оказана медпомощь, их ранения не опасны для жизни, заявил начальник полиции Дарема Патрис Эндрюс. По его словам, стрельба «произошла между двумя группами, которые знали друг друга», он уточнил, что они «не стреляли без разбора». Один человек был задержан после стрельбы, но полиция Дарема не сообщила, предъявлены ли ему какие-либо обвинения.

В тот же день человек был ранен в результате стрельбы в торговом центре в Такоме, штат Вашингтон. Департамент шерифа округа Пирс заявил, что мужчина госпитализирован с серьезными травмами. Ведутся поиски стрелявшего, который скрылся с места происшествия.