Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В России утвердили новый порядок определения «границы бедности»
Мир
В Германии сообщили о выявлении нового штамма COVID-19 «Омикрон»
Мир
В раде назвали позорным выступление Зеленского на пресс-конференции
Общество
В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при ЧП на шахте в Кузбассе
Общество
Ростехнадзор создаст комиссию по расследованию ЧП завода в Дзержинске
Общество
Иностранцы установили рекорд по сумме покупок в России в «Черную пятницу»
Мир
Нарышкин обвинил США в попытке разжечь конфликт в Донбассе
Общество
Пятерых обвиняемых арестовали по делу о ЧП на шахте в Кузбассе
Спорт
Российский фигурист Коляда стал вторым на этапе серии Гран-при в Сочи
Общество
Директора шахты «Листвяжная» арестовали на два месяца

В России утвердили новый порядок определения «границы бедности»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России утвердили механизм определения нового показателя благосостояния граждан — «границы бедности». Об этом в субботу, 27 ноября, сообщает пресс-служба Минтруда.

Бедности порог: власти улучшили прогноз по снижению числа малоимущих
Когда уровень бедности в России упадет до исторического минимума

«При расчете показателя «уровень бедности» вместо прожиточного минимума, который сейчас устанавливается в зависимости от медианного дохода, будет использоваться новый показатель — «граница бедности», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, начальный показатель данной границы устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума (ПМ) на основе потребительской корзины. Это ПМ за IV квартал 2020 года, который на основе инфляции будет ежеквартально увеличиваться. Предполагается, что в общем по стране «границу бедности» будут устанавливать ежеквартально, тогда как региональный показатель будет рассчитываться каждый год.

Нововведения связаны с переходом с 2021 года на новую модель расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Ранее эти значения определяли на основе стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину. Теперь же с 1 января они высчитываются исходя из медианного среднедушевого дохода и медианной заработной платы.

В министерстве отметили, что с введением нового показателя появится возможность сопоставить сведения об уровне бедности в прошлом «с нынешними замерами и будущими оценками». Соответствующее распоряжение озвучил президент России Владимир Путин, уточнили в Минтруде.

«Таким образом с внедрением «границы бедности» поручение президента будет выполнено: показатель «уровень бедности» будет сопоставим с прошлыми периодами и будет обеспечивать учет влияния инфляции на бедность», — подчеркнули в ведомстве.

При этом подчеркивается, что новое значение не отразится на мерах социальной поддержки — для этого, как и раньше, будут использовать прожиточный минимум.

О возможном утверждении в России нового показателя оценки благосостояния граждан сообщалось 25 ноября. Как отметил в беседе с «Известиями» адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев, введение «границы бедности», является чисто техническим решением и не окажет существенного влияния на жизнь граждан.

24 ноября депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда в 2022 году. Согласно документу, размер МРОТа составит 13 890 рублей в месяц. По решению российского лидера индексация составит более 8%. В 2021 году МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц.

Ранее, 16 октября, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал, что комитеты Госдумы совместно с правительством проработают вопрос борьбы с бедностью россиян.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021