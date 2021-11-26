Юрист оценил эффект от возможного введения нового показателя бедности в РФ

Введение и утверждение в России нового показателя оценки благосостояния граждан — «граница бедности», является чисто техническим решением и не окажет существенного влияния на жизнь граждан. Такое мнение в пятницу, 26 ноября, выразил «Известиям» адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

«В целом оценка уровня бедности в России работает крайне своеобразно, ведь бедными считаются лица, чей доход меньше уровня МРОТ», — отметил юрист.

Вместе с этим эксперт выразил надежду, что величина минимального размера оплаты труда (МРОТ), от которого исчисляется размер большинства пособий, будет увеличиваться, что приведет к повышению уровня жизни граждан.

Ранее в этот же день два источника, близких к Минтруду, рассказали «Известиям», что в России может появиться новый показатель оценки благосостояния граждан — «граница бедности». Введение такого инструмента рассматривают в ведомстве.

При этом, как уточнялось, показатель будет использоваться только для оценки уровня нуждаемости граждан. А критерием предоставления государственных мер соцподдержки по-прежнему останется прожиточный минимум.

24 ноября депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда в 2022 году. Согласно документу, размер МРОТа составит 13 890 рублей в месяц. Согласно решению президента РФ Владимира Путина индексация составит более 8%. Отмечалось, что в 2021 году МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц.