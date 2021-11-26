Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Израиле выявили первый случай инфицирования новым штаммом COVID-19
Общество
СКР предъявил обвинение фигурантам дела об отравлении алкоголем в Оренбуржье
Мир
Спецслужбы Киргизии заявили о предотвращении попытки госпереворота
Общество
В Карачаевском районе КЧР ввели режим КТО
Общество
Минэнерго допустило ужесточение требований промбезопасности после ЧП в Кузбассе
Мир
Вассерман спрогнозировал сроки формирования Новороссийского округа России
Экономика
Кабмин Молдавии одобрил перевод средств «Молдовагазу» для оплаты долга «Газпрому»
Общество
Погибших на шахте «Листвяжная» спасателей наградят посмертно
Экономика
ФАС предупредила «Магнит» и «Пятерочку» о высоких ценах в Курской области
Экономика
Кандидат на пост министра экономики ФРГ назвал СП-2 некоммерческим проектом

Юрист оценил эффект от возможного введения нового показателя бедности в РФ

Адвокат Гавришев назвал идею о новом показателе бедности техническим решением
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Введение и утверждение в России нового показателя оценки благосостояния граждан — «граница бедности», является чисто техническим решением и не окажет существенного влияния на жизнь граждан. Такое мнение в пятницу, 26 ноября, выразил «Известиям» адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

Хорошего понемножку: МРОТ приравняют к прожиточному минимуму
Как это отразится на достатке россиян

«В целом оценка уровня бедности в России работает крайне своеобразно, ведь бедными считаются лица, чей доход меньше уровня МРОТ», — отметил юрист.

Вместе с этим эксперт выразил надежду, что величина минимального размера оплаты труда (МРОТ), от которого исчисляется размер большинства пособий, будет увеличиваться, что приведет к повышению уровня жизни граждан.

Ранее в этот же день два источника, близких к Минтруду, рассказали «Известиям», что в России может появиться новый показатель оценки благосостояния граждан — «граница бедности». Введение такого инструмента рассматривают в ведомстве.

При этом, как уточнялось, показатель будет использоваться только для оценки уровня нуждаемости граждан. А критерием предоставления государственных мер соцподдержки по-прежнему останется прожиточный минимум.

24 ноября депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда в 2022 году. Согласно документу, размер МРОТа составит 13 890 рублей в месяц. Согласно решению президента РФ Владимира Путина индексация составит более 8%. Отмечалось, что в 2021 году МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021