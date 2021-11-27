Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В России утвердили новый порядок определения «границы бедности»
Мир
В Германии сообщили о выявлении нового штамма COVID-19 «Омикрон»
Мир
В раде назвали позорным выступление Зеленского на пресс-конференции
Общество
В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при ЧП на шахте в Кузбассе
Общество
Ростехнадзор создаст комиссию по расследованию ЧП завода в Дзержинске
Общество
Иностранцы установили рекорд по сумме покупок в России в «Черную пятницу»
Мир
Нарышкин обвинил США в попытке разжечь конфликт в Донбассе
Общество
Пятерых обвиняемых арестовали по делу о ЧП на шахте в Кузбассе
Спорт
Российский фигурист Коляда стал вторым на этапе серии Гран-при в Сочи
Общество
Директора шахты «Листвяжная» арестовали на два месяца

Российский фигурист Коляда стал вторым на этапе серии Гран-при в Сочи

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский фигурист Михаил Коляда занял второе место на этапе Гран-при, который проходит в РФ. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщает «Спорт-Экспресс».

Золото России: наши фигуристы способны победить во всех видах в Сочи
В Краснодарском крае определятся последние участники финала Гран-при в Японии

В произвольной программе он упал с четверного сальхова и ошибся на четверном тулупе. За прокат он получил 180,16 балла. По сумме выступлений спортсмен набрал 264,64 балла.

Первое место занял Морис Квителашвили из Грузии (266,33). Третьим стал Кадзуки Томоно из Японии (264,19).

Накануне российская фигуристка Камила Валиева установила новый мировой рекорд в короткой программе в женском одиночном катании на этапе серии Гран-при в Сочи. За свой прокат фигуристка набрала 87,42 балла и побила мировой рекорд, до этого принадлежавший чемпионке Европы Алене Косторной, которая получила 85,45 балла за короткую программу на Гран-при в Турине.

31 октября Валиева победила на втором этапе Гран-при в Канаде, установив при этом два мировых рекорда. 15-летняя спортсменка набрала 265,08 балла (84,19 + 180,89), побив таким образом мировые рекорды в произвольной программе и по сумме короткой и произвольной программ, которые до этого также принадлежали ей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021