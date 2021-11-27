Российский фигурист Коляда стал вторым на этапе серии Гран-при в Сочи

Российский фигурист Михаил Коляда занял второе место на этапе Гран-при, который проходит в РФ. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщает «Спорт-Экспресс».

В произвольной программе он упал с четверного сальхова и ошибся на четверном тулупе. За прокат он получил 180,16 балла. По сумме выступлений спортсмен набрал 264,64 балла.

Первое место занял Морис Квителашвили из Грузии (266,33). Третьим стал Кадзуки Томоно из Японии (264,19).

Накануне российская фигуристка Камила Валиева установила новый мировой рекорд в короткой программе в женском одиночном катании на этапе серии Гран-при в Сочи. За свой прокат фигуристка набрала 87,42 балла и побила мировой рекорд, до этого принадлежавший чемпионке Европы Алене Косторной, которая получила 85,45 балла за короткую программу на Гран-при в Турине.

31 октября Валиева победила на втором этапе Гран-при в Канаде, установив при этом два мировых рекорда. 15-летняя спортсменка набрала 265,08 балла (84,19 + 180,89), побив таким образом мировые рекорды в произвольной программе и по сумме короткой и произвольной программ, которые до этого также принадлежали ей.