Иностранцы установили рекорд по сумме покупок в России в «Черную пятницу»

В «Черную пятницу», которая на сайте Wildberries стартовала 22 ноября, была зафиксирована повышенная активность покупателей из Германии, Латвии, Эстонии, США, Израиля и Молдовы. Об этом 27 ноября «Известиям» сообщили в аналитической службе Wildberries.

В интернет-магазине отметили, что общая сумма заказов с прошлого года увеличилась в два раза и достигла 1,5 млрд рублей.

Чаще всего иностранцы заказывали в России косметику, парфюмерию, игрушки, книги, товары для дома, нижнее белье, посуду и товары для кухни.

В период распродаж рос спрос и на товары российского производства — около 50% всех заказанных товаров сделаны в России.

«Покупатели из Израиля чаще всего заказывали российские книги и шоколадные конфеты, из Латвии — настольные игры и лаки для ногтей. Жители Германии заказывали на Wildberries различные товары для рукоделия и кремы, Эстонии — косметические наборы для ухода и платья, Молдовы — скрабы для тела и брюки. Участники акции из США заказывали с доставкой из России книги, конфеты и кружки», — сообщили в Wildberries.

Днем ранее в компании по кибербезопасности Zecurion сделали прогноз о том, что объем украденных денег по итогам распродаж в «Черную пятницу» может превысить 300 млн рублей.

Большой объем неправомерных списаний в период распродаж объясняется ажиотажем со стороны покупателей и продавцов: по данным исследования, 64% россиян планируют принять участие в акциях, отметил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Это дает возможность замаскировать мошенническое предложение под настоящее. Эксперт добавил, что пользователи зачастую становятся невнимательными, когда стремятся получить выгодную цену.