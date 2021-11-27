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Опубликовано видео с места взрыва на заводе под Нижним Новгородом

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«Известия» публикуют видео с места ЧП на заводе имени Свердлова в Дзержинске в Нижегородской области.

По предварительным данным, мощный хлопок прогремел в цехе по производству ацетона. Как сообщили в пресс-службе завода, на месте ЧП развернул работу оперативный штаб.

«На данный момент угрозы жизни работникам и жителям города нет. Очаг возгорания ликвидируется», — говорится в сообщении.

Ранее 27 ноября сообщалось о двоих пострадавших в результате инцидента. Их госпитализировали. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил оперативно оказать им необходимую медпомощь.

В МЧС сообщали, что вслед за взрывом начался пожар, площадь возгорания — 900 кв м. Сейчас на месте происшествия работают пожарные подразделения — 60 человек и 15 единиц спецтехники.

Другие подробности инцидента выясняются.

ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» — российское градообразующее предприятие города Дзержинска Нижегородской области, входящее в Военно-промышленный комплекс России. Согласно данным из открытых источников, производит оборонную продукции, взрывчатые вещества, промышленную химию.

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