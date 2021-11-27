В Евросоюзе запретили деятельность российского авиаперевозчика «Скол»

Российская авиакомпания «Скол» попала в список тех организаций, деятельность которых запрещена в Евросоюзе (ЕС). Об этом стало известно после обновления соответствующего списка, опубликованного Еврокомиссией (ЕК) 26 ноября.

Отмечается, что российский перевозчик «Скол» и еще шесть авиакомпаний были внесены в список из-за несоответствия международным стандартам безопасности.

Всего в списке 97 компаний из разных стран. «Скол» — единственная авиакомпания РФ, включенная в перечень.

Попавшие в список авиакомпании могут осуществлять перевозки, если будут арендовать средства передвижения у тех перевозчиков, на которых запрет не распространяется.

Авиакомпания «Скол» была создана в 2000 году. Она является одним из крупных операторов вертолетных перевозок в России. «Скол» перевозит грузы, осуществляет медицинскую эвакуацию и принимает участие в тушении пожаров.

10 ноября сообщалось, что власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против российской авиакомпании «Аэрофлот» в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей. По данным ЕС, авиакомпания занимается перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей.

В свою очередь, в пресс-службе «Аэрофлота» подчеркнули, что информация об участии компании в организации массовой перевозки мигрантов на территорию Белоруссии не соответствует действительности, добавив, что регулярные рейсы в Сирию, Ирак и по маршруту Стамбул–Минск не осуществляются.