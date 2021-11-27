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Обнародованы документы о проверке шахты «Листвяжная»

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Документы, свидетельствующие о том, что за неделю до аварии на шахте «Листвяжная» выявили 10 нарушений правил безопасности, оказались в распоряжении «Известий» в субботу, 27 ноября.

Среди нарушений есть как относительно незначительные, например, неутвержденная инженером схема электроснабжения лавы, так и те, что могут представлять интерес в плане нарушения правил безопасности. К примеру, не везде были установлены датчики контроля метана.

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В итоге начальник и механик участка №4 Сергей Герасименок и Игорь Тоскунов привлечены к административной ответственности.

Как следует из документов, нарушения устранили в тот же день, по крайней мере, документ содержит перечень предпринятых руководством мер. Он подписан директором шахты Сергеем Махраковым.

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27 ноября начальник Беловского территориального отдела Ростехнадзора, член комиссии по расследованию ЧП на шахте Листвяжная сообщил «Известиям», что причиной выброса метана и последовавшего задымления могла стать не неисправность оборудования, а резкий выброс метана. По его словам, информация о масштабных нарушениях с газом на шахте не соответствует действительности, инспекция шахты проводилась за шесть дней до трагедии. С момента проверки бур мог продвинуться на 60 м и попасть в залежи метана в угольном бассейне шахты.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

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