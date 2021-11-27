Обнародованы документы о проверке шахты «Листвяжная»

Документы, свидетельствующие о том, что за неделю до аварии на шахте «Листвяжная» выявили 10 нарушений правил безопасности, оказались в распоряжении «Известий» в субботу, 27 ноября.

Среди нарушений есть как относительно незначительные, например, неутвержденная инженером схема электроснабжения лавы, так и те, что могут представлять интерес в плане нарушения правил безопасности. К примеру, не везде были установлены датчики контроля метана.

В итоге начальник и механик участка №4 Сергей Герасименок и Игорь Тоскунов привлечены к административной ответственности.

Как следует из документов, нарушения устранили в тот же день, по крайней мере, документ содержит перечень предпринятых руководством мер. Он подписан директором шахты Сергеем Махраковым.

27 ноября начальник Беловского территориального отдела Ростехнадзора, член комиссии по расследованию ЧП на шахте Листвяжная сообщил «Известиям», что причиной выброса метана и последовавшего задымления могла стать не неисправность оборудования, а резкий выброс метана. По его словам, информация о масштабных нарушениях с газом на шахте не соответствует действительности, инспекция шахты проводилась за шесть дней до трагедии. С момента проверки бур мог продвинуться на 60 м и попасть в залежи метана в угольном бассейне шахты.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.