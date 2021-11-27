Ростехнадзор озвучил предварительную причину взрыва на шахте в Кузбассе

Причиной выброса метана и последовавшего задымления на шахте «Листвяжная» могла стать не неисправность оборудования, а резкий выброс метана. Об этом в субботу, 27 ноября сообщил «Известиям» Александр Трокман, начальник Беловского территориального отдела Ростехнадзора, член комиссии по расследованию ЧП на шахте.

По его словам, информация о масштабных нарушениях с газом на шахте не соответствует действительности, инспекция шахты проводилась за шесть дней до трагедии. С момента проверки бур мог продвинуться на 60 м и попасть в залежи метана в угольном бассейне шахты.

«18 ноября были инспекторы там [на шахте], и 11-го последний раз были в этом забое, где произошел взрыв... В этот день было всего 11 или 12 нарушений, они их сразу устранили. Они вообще никакого отношения к аварии не имели, там были нарушения по транспорту. А это газ», — заявил Трокман.

Он сказал, что плановые проверки проходят каждую неделю: «Мы по плану должны были туда прийти через неделю, там недельная проверка, один день не хватило нам, не успели».

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.