Захарова сочла чудовищными слова Зеленского о людях под санкциями

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала чудовищными слова президента Украины Владимира Зеленского о людях, попавших под санкции Киева, передает телеканал «Известия».

На недавней пресс-конференции он заявил, что это «особи», а не люди.

Ранее Зеленский ввел санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Оппозиционные к власти СМИ ассоциируют с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Под санкции кроме самого нардепа попали его жена и 19 юрлиц.

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