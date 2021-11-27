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В Подмосковье начали изготавливать серию ракет «Циркон» для ВМФ России

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Реутовское НПО машиностроения приступило к серийному изготовлению гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» для Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

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«Серийное изготовление «Цирконов» уже ведется в НПО машиностроения, хотя государственные испытания этого изделия с надводного носителя будут продолжаться», — отмечает собеседник агентства.

18 ноября состоялись госиспытания «Циркона» для Военно-морского флота — подводных лодок и надводных кораблей. Ракета должна применяться по одиночным и групповым надводным, а также наземным целям.

Военный эксперт Дмитрий Корнев рассказал, что что после конструкторских испытаний ракета считается готовой. В ходе государственных испытаний, добавил он, проверяется комплекс вооружения и его работа, в частности, системы целеуказания и применения.

Носителями «Циркона» станут фрегаты проекта 22350, пусковые установки и всё необходимое оборудование на них уже есть, добавил эксперт.

Ожидается, что этими ракетами вооружат и проходящий сейчас модернизацию атомный крейсер «Адмирал Нахимов».

3 ноября, президент России Владимир Путин сообщил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» начнут поступать в ВМФ со следующего года.

Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон».

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