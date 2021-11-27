Итог боя Шульского с Ойялом пересмотрели на ничью

Судьи изменили решение по поединку между кулачным бойцом Павлом Шульским и «Африканским Львом» Коллинсом Ойалом из-за технической ошибки одного из судей. Согласно скорректированному решению, поединок, прошедший в рамках «Боксерского вечера РЕН ТВ» 26 ноября, закончился ничьей.

Сначала победу по очкам отдали Шульскому, но потом оказалось, что один из судей допустил техническую ошибку. Решение было изменено, объявлена ничья.

Первые два раунда боя прошли при подавляющем преимуществе Шульского. Ойал предпочел защищаться и изредка выбрасывать мощные «бомбы». Картина боя не слишком изменилась и в третьем раунде.

Но в четвертом раунде все кардинально изменилось. Сначала Шульский отправил Ойала в нокдаун, после которого тот немедленно ринулся брать реванш, в чем весьма преуспел. После могучего бокового удара Шульский оказался на канвасе и «выживал» до конца раунда.

Дальше бой проходил уже скорее при преимуществе кенийца. В шестом раунде Шульский нарвался на еще один сильнейший удар, после которого вновь оказался на канвасе.

По первоначальному решению судей, двое с минимальным преимуществом назвали победителем Шульского, а один — Ойяла. Однако оказалось, что один из судей в ходе подсчета очков допустил техническую ошибку, обделив кенийского спортсмена. После ее устранения справедливость была восстановлена.