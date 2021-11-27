Наврузов по очкам победил Орлова на турнире РЕН ТВ

Гаджи «Автомат» Наврузов одержал победу над «Молекулой ада» Евгением Орловым в рамках «Боксерского вечера РЕН ТВ». Бой завершился сразу после полуночи 27 ноября.

Тяжеловесы на протяжении всех четырех раундов поединка обменивались сильными ударами. Причем в начале боя «Автомат» явно доминировал, а середина боя, скорее, осталась за Орловым, сообщает РЕН ТВ.

Однако «Молекуле ада» не хватило сил на четвертый раунд, он практически не проявлял себя в ринге, терпеливо снося удары своего соперника.

Двое судей них отдали победу Наврузову, а один разглядел ничью.

26 ноября в первом бою вечера кулачный боец Павел Шульский одержал победу в поединке с «Африканским Львом» Коллинсом Ойалом.

В главном бою вечера силами померятся силами померятся «Русский медведь» Сергей Кузьмин и бразилец Игор Адиэл.

Все бои турнира в прямом эфире показывает телеканал РЕН ТВ.