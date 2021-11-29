В III квартале 2021 года спрос на земельные участки в России снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло впервые в этом году, сообщили «Известиям» аналитики «Авито Недвижимость».

Динамика рынка отчасти связана с сезонностью, отчасти — с окончанием периода высокого спроса, который наблюдался с 2020 года. По мнению экспертов, в перспективе стагнации ожидать не стоит, так как интерес россиян к собственному жилью остается высоким, а распространение льготной ипотеки на покупку и строительство частных домов сделает идею приобретения земли более привлекательной.

«Многие из тех, кто хотел купить землю, уже приобрели ее в период повышенного спроса в предыдущие кварталы. С прошлого года в России действуют льготные программы кредитования, позволяющие взять ипотеку на землю под сниженный процент, а в условиях пандемии многие россияне более серьезно задумались о переезде за город», — отметил руководитель направлений первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

По его словам, в первом полугодии на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) приходилось уже 55% от общего объема строительства в целом по стране. Специалисты ожидают рост интереса россиян к покупке земли, так как ни ИЖС распространили программу льготной ипотеки.

По сравнению с предыдущим кварталом аналитики также зафиксировали сезонное снижение на 15%. Составляющие основу спроса участки под ИЖС интересовали россиян на 6% меньше, чем в III квартале 2020 года и на 13% меньше, чем в предыдущие три месяца.

Земли сельскохозяйственного назначения искали на «Авито Недвижимости» на 1% чаще, чем годом ранее, но на 20% реже, чем во II квартале этого года. Несмотря на снижение, в отдельных частях страны показатели спроса демонстрировали существенный рост. Так, в Крыму за год интерес к покупке участков вырос на 30%, в Калининградской области — на 24%, в Краснодарском крае — на 23%.

Как сообщалось 25 ноября, в октябре на рынке новостроек эконом- и комфорт-класса Москвы доля студий впервые превысила 20% от общего количества всех квартир в продаже. Если в октябре 2020 года их средняя площадь составляла 26,8 кв. м, то в октябре 2021-го показатель сократился до 23,8 кв. м.