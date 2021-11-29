Прямой эфир
Спорт
Российские теннисисты вышли в четвертьфинала Кубка Дэвиса
Мир
Экс-министр обороны США подал в суд на Пентагон из-за цензуры мемуаров
Армия
Ракету «Ярс» загрузили в шахтную пусковую установку в Калужской области
Армия
В ВКС анонсировали поступление новых самолетов с гиперзвуковым оружием
Экономика
Цена нефти Brent выросла на 5% до $75,18 за баррель
Общество
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности
Общество
В Госдуме предложили наказывать за незаконные штрафы для водителей
Экономика
Бизнес предупредил о риске роста цен на технику до 15%
Спорт
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу
Мир
На церемонии назначения нового премьера Чехии Земан сидел в стеклянном кубе

Финансисты назвали самую выгодную валюту для вложений

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Опрошенные «Известиями» 29 ноября экономисты рекомендовали россиянам хранить сбережения в долларах США, так как есть вероятность ослабления рубля до конца года на фоне ужесточения политики американского Федрезерва (ФРС), геополитических рисков и распространения нового штамма коронавируса.

Танец «черных» лебедей: какие факторы толкают рынок акций и рубль вниз
Что стало катализатором их падения и какое влияние оказывают проблемы «Роснано» на биржу РФ

Павел Митрофанов, портфельный управляющий УК «Система Капитал», рассказал, что за последние пять лет курс рубля к бивалютной корзине укреплялся в среднем на 1% в декабре.

«Фундаментальные предпосылки говорят в пользу падения доллара до 72–73 рублей и в текущем году. Сальдо счета текущих операций, скорее всего, составит рекордные $120–130 млрд в 2021 году. Повышение ключевой ставки ЦБ РФ способствует росту реальных ставок на ожиданиях замедления инфляции в 2022 году, что делает рубль привлекательным для нерезидентов», — отметил он.

Однако существующие опасения инвесторов в отношении геополитических рисков, а также ухудшение «аппетита к риску» на глобальных рынках после выявления нового и «потенциально более агрессивного» B.1.1.529 африканского штамма коронавируса «едва ли позволят укрепиться рублю в ближайшие недели», добавил Митрофанов.

Вместе с вероятным ужесточением позиции ФРС на декабрьском заседании не исключено продолжение некоторого ослабления курса российской национальной валюты, поэтому стоит удерживать сбережения в долларах, заключил финансист.

При этом преподаватель университета «Синергия», кандидат экономических наук Екатерина Федюкович считает, что для сохранения средств сейчас можно покупать валюту — доллары США, евро, фунты стерлингов, а также золотые/серебряные монеты (самые простые, не памятные).

Она подчеркнула, что последние 30 лет основные мировые валюты укреплялись по отношению к рублю и в долгосрочной перспективе вероятно сохранение этой тенденции. Золото же является «традиционным консервативным активом», чья стоимость постоянно растет, добавила она.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала экстренное совещание из-за нового штамма SARS-CoV-2 B.1.1.529. Россия с 28 ноября ограничила въезд иностранцев из ряда африканских стран и Гонконга из-за нового штамма коронавируса. Речь идет о ЮАР, Ботсване, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбике, Мадагаскаре, Королевстве Эсватини, Танзании. Решение принято на фоне обнаружения на территории стран нового варианта COVID-19.

По итогам заседания в начале ноября ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 0–0,25% годовых. Регулятор в 13-й раз сохранил ключевую ставку с 2020 года. Он подтвердил, что сохранит низкие процентные ставки до достижения максимального уровня занятости и инфляции в США на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Следующее заседание Федрезерва запланировано на середину декабря.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021