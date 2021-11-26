Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
«Газпром» подтвердил оплату Молдавией долга за газ
Мир
Зеленский заявил об отсутствии вероятности путча на Украине
Общество
Родственникам погибших на шахте в Кузбассе выплатят по 250 тыс. рублей
Наука
Последний модуль российского сегмента МКС пристыковался к станции
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $77 за баррель
Мир
Страны НАТО обсудят миграционный кризис на границе Польши
Мир
Зеленский заявил о передаче РФ через Турцию списка на обмен удерживаемых лиц
Мир
Эрдоган обвинил внешние силы в падении курса нацвалюты
Общество
Более 50 административных дел возбудили после проверки шахт в Кузбассе
Мир
Алиев и Пашинян выразили готовность начать делимитацию границы

Суд арестовал экс-руководителя тюремной больницы Саратова по делу о пытках

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший начальник областной туберкулезной больницы (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области Павел Гаценко был арестован по решению районного суда Саратова до 25 января 2022 года. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщила пресс-служба суда.

Красное и черное: из-за чего подрались заключенные в хабаровской колонии
И какие нарушения представители ОНК зафиксировали после посещения учреждения

Суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство гособвинителя об аресте фигуранта уголовного дела, возбужденного после сообщений в СМИ о насилии над заключенными в тюремной больнице.

Уточняется, что прокуратура обвиняет Гаценко в организации насилия над заключенными.

Кроме того, судом будет рассмотрено ходатайство следователей об аресте подчиненного Гаценко Сергея Мальцева. Отмечается, что процедура проводится в закрытом режиме.

Ранее в этот день главное следственное управления СК РФ по региону попросило суд арестовать Мальцева и Гаценко по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33 — пунктом «а» части 2 статьи 132 УК РФ «Организация насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц».

Известно, что в случае обвинительного приговора обоим грозит до 10 лет лишения свободы.

В учреждениях ФСИН по Саратовской области 19 ноября стартовала проверка комиссии центрального аппарата ведомства.

Ранее, 10 ноября, и.о. начальника УФСИН по области Антон Ефаркин рассказал, что 18 сотрудников были уволены после сообщений о насилии над заключенными в больнице. Помимо этого, 11 человек были привлечены к дисциплинарной ответственности.

6 октября ФСИН уволила Гаценко, а также трех сотрудников регионального ведомства по отрицательным мотивам.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021