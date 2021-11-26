Суд арестовал экс-руководителя тюремной больницы Саратова по делу о пытках

Бывший начальник областной туберкулезной больницы (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области Павел Гаценко был арестован по решению районного суда Саратова до 25 января 2022 года. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщила пресс-служба суда.

Суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство гособвинителя об аресте фигуранта уголовного дела, возбужденного после сообщений в СМИ о насилии над заключенными в тюремной больнице.

Уточняется, что прокуратура обвиняет Гаценко в организации насилия над заключенными.

Кроме того, судом будет рассмотрено ходатайство следователей об аресте подчиненного Гаценко Сергея Мальцева. Отмечается, что процедура проводится в закрытом режиме.

Ранее в этот день главное следственное управления СК РФ по региону попросило суд арестовать Мальцева и Гаценко по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33 — пунктом «а» части 2 статьи 132 УК РФ «Организация насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц».

Известно, что в случае обвинительного приговора обоим грозит до 10 лет лишения свободы.

В учреждениях ФСИН по Саратовской области 19 ноября стартовала проверка комиссии центрального аппарата ведомства.

Ранее, 10 ноября, и.о. начальника УФСИН по области Антон Ефаркин рассказал, что 18 сотрудников были уволены после сообщений о насилии над заключенными в больнице. Помимо этого, 11 человек были привлечены к дисциплинарной ответственности.

6 октября ФСИН уволила Гаценко, а также трех сотрудников регионального ведомства по отрицательным мотивам.